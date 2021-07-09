Лунев прибыл на прохождение медосмотра с «Байером»

В Леверкузен прибыл российский вратарь Андрей Лунев. Там 29-летний голкипер пройдет медицинское обследование перед тем, как присоединиться к «Байеру» сообщает Bild.

Напомним, этим летом истек контракт Лунева с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 матчах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также 7 матчей в составе сборной России, однако экс-голкипер «Зенита» не попал в заявку сборной на чемпионат Европы-2020.