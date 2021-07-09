В «Спартаке» прокомментировали информацию об уголовном расследовании Промеса

Московский «Спартак» не собирается обсуждать расследование в отношении форварда команды Квинси Промеса до оглашения результатов работы прокуратуры Нидерландов.

«Из источника не следует, что прокуратура намерена его привлечь к чему-то. Там всего лишь написано, что прокуратура обязана провести расследование. Вот и все. Мы только по результатам этого расследования можем что-то обсуждать, пока говорить нечего. Квинси сейчас уже вернулся в расположение «Спартака», - цитирует «Спорт-Экспресс» директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова.

Ранее стало известно, что прокуратура проведет расследование уголовного дела в отношении 29-летнего футболиста из-за подозрений в нанесении ножевых ранений брату. Инцидент произошел в июле прошлого года.

Промес отрицает все обвинения в свой адрес.