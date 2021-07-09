УЕФА: Венгрия проведет два матча без болельщиков из-за дискриминации на Евро-2020

Сборная Венгрии проведет два домашних матча без зрителей из-за дискриминационного поведения болельщиков, сообщает сайт УЕФА.

Решение дисциплинарной комиссии было принято после матчей группового этапа Евро-2020 со сборными Португалии, Франции и Германии. Наказание распространяется и на третью игру, хотя оно носит условный характер с испытательным сроком в два года. Также федерация футбола Венгрии была оштрафована на 100 тысяч евро. Кроме того, сборной Венгрии необходимо будет разместить баннер со словами #EqualGame (Равная игра) и логотипом УЕФА.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отменил визит на матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Германия - Венгрия. Отмена поездки в Мюнхен была связана со скандалом вокруг запрета УЕФА на радужное освещение стадиона «Альянц Арена» перед встречей Евро-2020.