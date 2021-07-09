Георгий Джикия написал пост благодарности Черчесову

Защитник «Спартака» Георгий Джикия обратился к Станиславу Черчесову, покинувшему пост главного тренера сборной России.

«Станислав Саламович, спасибо, что дали мне возможность сыграть против лучших команд мира. Искренне благодарен вам за эти годы совместной работы с вами и вашим тренерским штабом! Спасибо за доверие, которое вы оказали мне на протяжении пяти лет, как в трудные, так и в хорошие времена моей карьеры. Спасибо за вашу поддержку в течение моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом: как дома, как родители. С огромной благодарностью, ваш Джикия! »- написал футболист на своей странице в Instagram.

Главный тренер возглавлял сборную России с 2016 года. За это время сборная пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, а также вышла в финальную стадию Евро-2020.