Все стадионы Катара будут сданы в эксплуатацию в конце 2021 года

Инфраструктурные проекты чемпионата мира по футболу в Катаре выполнены на 95%, а все стадионы чемпионата мира 2022 года будут готовы к концу 2021 года, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе оргкомитета чемпионата мира.

Напомним, чемпионат мира по футболу FIFA пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная России, набравшая шесть очков в трех отборочных матчах ЧМ-2022, занимает второе место в турнирной таблице группы H. Сборная Хорватии занимает первое место в группе (6). Сборная Словакии (5) на третьем месте, Кипр (4) на четвертом месте, Словения (3) на пятом месте. Сборная Мальты (1) находится внизу таблицы.