Бывший тренер «Мюнхена-1860»: В Германии не делают бездарных сделок, они уверены в Луневе

Бывший тренер немецкого клуба «Мюнхен-1860» Денис Бушуев прокомментировал переход экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунева в «Байер».

«Российский вратарь переходит в команду, которая борется за еврокубки. Я очень удивлен, но немецкие клубы не делают бездарных трансферов. Значит, уверены в нем, заметили, что клубу нужно. Мы желаем ему удачи. Чтобы быстрее влился в команду, стал приносить пользу «Байеру», - сказал Бушуев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне вратарь отыграл 13 матчей.