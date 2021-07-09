Азмун приступил к тренировкам в общей группе «Зенита»

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун приступил к тренировкам вместе с остальными игроками клуба.
Как сообщает официальный сайт петербургской команды, 26-летний футболист принял участие в вечернем занятии сине-бело-голубых на сборе в австрийском Шеффау-ам-Вильден-Кайзере.
Напомним, в среду Азмун пропустил товарищескую игру с немецким «Вердером» (2:2) из-за повреждения на предматчевой тренировке. 8 июля иранец занимался по индивидуальной программе. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак утверждал, что повреждение у нападающего несерьезное.
источник: ФК «Зенит»