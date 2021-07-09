Азмун приступил к тренировкам в общей группе «Зенита»

Порье — Макгрегор и другие бои UFC 264. Расклад и лучшие ставки

В ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет масштабное бойцовское событие, хедлайнерами которого станут Дастин Порье и Конор Макгрегор. «Плеймейкер» представляет их третий поединок (пока счет личных встреч американца и ирландца 1-1) и другие важные бои UFC 264.