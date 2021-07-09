Артем Дзюба стал лучшим игроком сборной России на Евро-2020

Портал WhoScored представил рейтинг игроков сборной России на чемпионате Европы - 2020.

Лучшим футболистом стал нападающий и капитан сборной Артем Дзюба. Форвард получил рейтинг 6,93. В тройку лучших игроков турнира в составе сборной России также вошли полузащитник Далер Кузяев (6,90) и вратарь Матвей Сафонов (6,84).

В десятку лучших по версии WhoScored вошли полузащитник Алексей Миранчук (6,74), защитник Игорь Дивеев (6,68), полузащитник Александр Головин (6,54), нападающий Александр Соболев (6,48), защитник Марио Фернандес (6,34), полузащитник Магомед Оздоев (6,30) и защитник. Георгий Джикия (6.29).

Сборная России на ЧЕ-2020 заняла последнее, четвертое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка.