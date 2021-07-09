Андрей Талалаев: Будущий тренер сборной должен хорошо знать российскую лигу

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказал мнение на что нужно обратить внимание будущему наставнику сборной России.

«Здесь нужно, чтобы было четкое понимание, для чего мы берем тренера. Если для того, чтобы сыграть этот отборочный цикл - это одно, а если перестраивать полностью сборную — это другое. Здесь абсолютно понятно, что тренер должен знать российскую лигу, российских футболистов. И я бы не говорил о паспорте. У тренера, как и у футболиста, нет паспорта. Я бы говорил в первую очередь о знании и понимании российского чемпионата», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Станислав Черчесов покинул пост наставника национальной команды 8 июля. Он возглавлял сборную России с 2016 года. За это время сборная пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, а также вышла в финальную стадию Евро-2020.