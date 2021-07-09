Неймар послал всех бразильцев, которые будут болеть против своей страны

Бразильский нападающий Неймар своеобразно призвал соотечественников поболеть за свою сборную в финале Кубка Америки с Аргентиной. Матч состоится 11 июля и начнется в 3:00 мск.

«Если вы бразилец, значит, вы бразилец и поддерживаете свою страну. А если вы поступите иначе.. Что ж, я буду уважать это, но вы идете далеко и надолго. Это касается только тех бразильцев, которые не будут болеть за свою страну », - написал Неймар в своем Instagram.

Подопечные Тите начали Кубок с трех побед над Венесуэлой (3:0), Перу (4:0) и Колумбией (2:1), а в заключительной игре группового этапа сыграли вничью с Эквадором (1:1). В четвертьфинале бразильцы обыграли Чили (1:0).