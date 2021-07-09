Марадишвили: Алексей Березуцкий хочет, чтобы каждый футболист больше думал на поле

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал о совместной работе под руководством исполняющего обязанности главного тренера Алексея Березуцкого.

«В чем главная особенность Алексея Березуцкого? Дисциплина защиты. Мы много над этим работаем, тренер объясняет нам тактические моменты, которые с этим связаны. Если мы не пропустим, мы не проиграем. И тогда вам нужно будет найти свои моменты. Он ставит меня и многих других игроков на разные позиции, чтобы мы развивались, а не были односторонними. Если вас поставили в другую, менее привычную позицию, вы должны думать, думать, думать, и не просто бегать по полю, а принимать правильные решения, размышлять при перестроении, при работе с мячом, все это очень полезно», — цитирует Марадишвили пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА в прошлом сезоне занял шестое место в чемпионате и впервые за 20 лет не пробился в еврокубки.