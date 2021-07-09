Шкурин перешел в «Динамо» Киев

Нападающий ЦСКА Илья Шкурин продолжит карьеру на Украине. 21-летний белорус подписал контракт с киевским «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Стороны подписали договор аренды до конца сезона 2021/2022 с возможностью последующей покупки.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси 2019 года, забив 19 мячей в 26 матчах за «Энергетик-БСУ». В начале 2020 года перешел в ЦСКА транзитом через Динамо-Брест.

В сезоне 2020/2021 Шкурин сыграл за армейцев 14 матчей, в которых забил трижды. Контракт белорусского футболиста действует до лета 2024 года.