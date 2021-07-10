Сборная Колумбии обыграла Перу и завоевала бронзу Кубка Америки

Сборная Колумбии в матче за третье место на Кубке Америки победила команду Перу со счетом 3:2.

На голы Йошимара Йотуна (45-я минута встречи) и Джанлуки Лападулы (82) колумбийцы ответили точным ударом Хуана Куадрадо (49) и дублем главного героя матча Луиса Диаса. Первый его гол был забит в середине второго тайма (66), а второй - на четвертой минуте компенсированного времени.

Таким образом, сборная Колумбии в седьмой раз уезжает с Кубка Америки с медалями, в пяти случаях они были бронзовыми.

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