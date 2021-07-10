Агент Лунева: С «Байером» договорились на первой же конференц-связи

Денис Сарсания, агент российского вратаря Андрея Лунева, рассказал как проходил переход его клиента в леверкузенский «Байер».

«Буквально за два-три дня все решилось. Практически обо всем договорились на первой же конференц-связи, оставалось только отшлифовать мелкие детали. Больше времени заняли вопросы по въезду в Германию из-за ковидограничений», - приводит слова Сарсании «Спорт-Экспресс».

Напомним, этим летом истек контракт Лунева с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 матчах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также 7 матчей в составе сборной России, однако экс-голкипер «Зенита» не попал в заявку сборной на чемпионат Европы-2020.