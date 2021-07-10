Андрей Талалаев: Яя Туре нам нужен, чтобы команду не болтало

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал за что будет отвечать в его штабе Яя Туре.

«Яя Туре ведет три направления. Это анализ соперников, работа с молодежью и он знает, что такое победный дух. Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона. Ну и в переговорах. Сейчас разговаривали с игроком сборной Марокко, который играет в чемпионате Нидерландов. Туре объяснил ему, что ему лично комфортно в команде, и парень дал согласие, сейчас будет с нами на сборе», - приводит слова Талалаева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что ивуариец за свою спортивную карьеру выиграл десять трофеев, включая Лигу чемпионов в составе «Барселоны» и Кубок африканских наций вместе со сборной.