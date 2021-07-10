«Нижний Новгород» подписал защитника Масоэро

«Нижний Новгород» объявил о том, что заключил двухлетний контракт с аргентинским центральным защитником Лукасом Масоэро.

«Я много слышал о российском футболе. В последние годы аргентинские футболисты стали играть в России. Я следил за их выступлениями. В Болгарии смотрел матчи РПЛ. Знаю, что «Нижний Новгород» дебютирует в элитном дивизионе. Буду рад помочь своей новой команде. Это будет серьезный экзамен для меня. Но я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы показать достойный результат в грядущем сезоне», - приводит слова Масоэро пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Последние три года аргентинец выступал в болгарском «Локомотив» из Пловдива, за который сыграл 57 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Добавим, что возглавлять «Нижний Новгород» будет бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.