ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
«Байер» объявил о переходе Лунева
10 июля 11:39
автор: Максим Скороходов

«Байер» объявил о переходе Лунева

Российский вратарь подписал двухлетнее соглашение.

Леверкузенский «Байер» объявил о заключении двухлетнего контракта с российским голкипером Андреем Луневым.

«Мы подписали опытного вратаря. За четыре года Лунев с «Зенитом» трижды подряд выиграл чемпионат России и один раз кубок. Андрей также имеет международный опыт, участвовал в семи играх за сборную России, 17 матчах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов . Он поможет нашей команде со своими спортивными качествами и футбольной», - приводит пресс-служба «Байера» слова спортивного директора клуба Саймона Рольфеса.

Напомним, этим летом истек контракт Лунева с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 матчах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также 7 матчей в составе сборной России, однако экс-голкипер «Зенита» не попал в заявку сборной на чемпионат Европы-2020.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная Колумбии вырвала бронзу на Кубке АмерикиGif-обзор: Volkswagen Golf R универсал – мечта для любого дачникаЛуис Энрике - о сборной Испании на Евро-2020: Невозможно побеждать вечноРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о ДзюбеВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаЧерчесов не стал молчать после увольнения
«Задача Дастина — затянуть бой до поздних раундов». Валуев — о суперпоединке Порье и Макгрегора
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев поделился ожиданиями от главного боя в рамках UFC 264, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 11 июля по московскому времени.
За Англию — родные стены, за Италию — весь остальной мир. Кто победит в финале Евро-2020
В воскресенье 11 июля на «Уэмбли» состоится главный матч чемпионата Европы.
Почему Порье должен победить Макгрегора. Аргументы в пользу американца
«Плеймейкер» разбирает козыри Дастина Порье в предстоящем 11 июля в Лас-Вегасе главном бою UFC 264 против Конора Макгрегора.
«Локомотив» впервые сыграет в день гибели команды, «Торпедо» вернули на Запад, под Олимпиаду выделили месяц
Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь нового сезона.
Куда податься Черчесову? Варианты трудоустройства героя ЧМ-2018
Черчесов покинул сборную, и главная интрига сегодня для российских болельщиков, кто возглавит команду после него. Между тем интересно поразмышлять, где может оказаться сам Станислав Саламович.
Порье — Макгрегор и другие бои UFC 264. Расклад и лучшие ставки
В ночь на 11 июля по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет масштабное бойцовское событие, хедлайнерами которого станут Дастин Порье и Конор Макгрегор. «Плеймейкер» представляет их третий поединок (пока счет личных встреч американца и ирландца 1-1) и другие важные бои UFC 264.
У Англии круче состав, у Италии — качество игры. Расклад на финал Евро-2020
11 июля в Лондоне будет определен победитель чемпионата Европы. Сравниваем англичан и итальянцев.
«Теперь нужен Семин или Карпин». Игнатьев — о том, кто возглавит сборную после отставки Черчесова
Заслуженный тренер России Борис Игнатьев высказал «Плеймейкеру» свое мнение об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренер сборной России.
Черчесов мог уйти героем, а ушел человеком, для которого деньги дороже доброго имени
РФС и Станислав Черчесов приняли решение о прекращении сотрудничества. Это означает, что у сборной России будут новый главный тренер и новый штаб.
«Маккели находился в идеальной позиции для принятия решения, но ошибся». Судья Николаев — о пенальти в полуфинале Англия — Дания
Российский футбольный арбитр Алексей Николаев поделился с «Плеймейкером» мнением о ключевом эпизоде второго полуфинала Евро-2020 между англичанами и датчанами.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика