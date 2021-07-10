«Байер» объявил о переходе Лунева

Леверкузенский «Байер» объявил о заключении двухлетнего контракта с российским голкипером Андреем Луневым.

«Мы подписали опытного вратаря. За четыре года Лунев с «Зенитом» трижды подряд выиграл чемпионат России и один раз кубок. Андрей также имеет международный опыт, участвовал в семи играх за сборную России, 17 матчах Лиги Европы и двух матчах Лиги чемпионов . Он поможет нашей команде со своими спортивными качествами и футбольной», - приводит пресс-служба «Байера» слова спортивного директора клуба Саймона Рольфеса.

Напомним, этим летом истек контракт Лунева с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 матчах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

На счету Лунева также 7 матчей в составе сборной России, однако экс-голкипер «Зенита» не попал в заявку сборной на чемпионат Европы-2020.