Лунев может дебютировать за «Байер» в товарищеском матче против «Веена»

Стало известно, когда российский голкипер Андрей Лунев, проведет первую тренировку с леверкузенским «Байером» и сможет выйти на поле в составе новой команды.

«Сегодня Андрей проведет первую тренировку с командой. По нашему плану у него будет возможность принять участие в товарищеском матче в среду против «Веена». Однако пока не можем точно сказать, будет ли он играть» - приводит «Спорт-Экспресс» сообщение пресс-службы «Байера».

Напомним, что Лунев перешел в леверкузенский клуб на правах свободного агента, этим летом у него истек контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 матчах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.