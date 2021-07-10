Первый тренер Лунева: Черчесов ошибся с выбором вратарей на Евро

Дмитрий Гуленков, первый тренер Андрея Лунева, высказался о переходе своего воспитанника в леверкузенский «Байер».

«Если честно, Андрей этого хотел и об этом мечтал. Могу сказать одно: Черчесов ошибся с выбором вратарей на Евро. Лунев был бы лучше — это сто процентов. Желаю Андрюхе удачи! Это хороший вызов для него. Не особо следил за немецким чемпионатом, но более чем уверен, что Луня может выиграть конкуренцию у Градецки и стать основным вратарем немецкого клуба», - приводит слова Гуленкова Sport24.ru.

Напомним, что Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента, этим летом у него истек контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 матчах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.