Владимир Габулов: У Лунева есть все шансы стать основным вратарем «Байера»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов рассказал, за счет чего Андрей Лунев может закрепиться в основе своего нового клуба, «Байера» из Леверкузена.

«Луневу важно закрепиться в клубе и выиграть конкуренцию, чтобы стать основным вратарем. У Андрея есть все шансы: школа, возраст, квалификация, мастерство и, самое главное, ментальность — также опыт выступления в Лиге чемпионов и сборной. Все зависит от того, насколько быстро Лунев адаптируется к европейской жизни, к абсолютно другому подходу в тренировках. Там нужно показывать высочайший уровень профессионализма, быть запредельно требовательным к себе», - приводит слова Габулова Sport24.ru.

Напомним, что Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента, этим летом у него истек контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей сыграл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов. Стоит отметить, что в 47 матчах вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.