Кокорин в воскресенье встретится с новым главным тренером «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин 11 июля встретится с новым главным тренером команды Винченцо Итальяно, сообщает «РБ-Спорт», ссылаясь на пресс-атташе итальянского клуба.

По информации источника, будущее Кокорина в «Фиорентине» решится в тренировочном процессе и по результатам его игр в товарищеских матчах во время первого сбора команды, который также начнется в воскресенье.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «фиалок» в январе 2021 года, сыграв за клуб в четырех матчах, в которых не отличился результативными действиями.