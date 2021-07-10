Семин - о переходе Лунева в «Байер»: Если хорошо зарекомендует себя, может остаться в Европе надолго

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход российского вратаря Андрея Лунева в «Байер».

«Он перспективный вратарь. Находится в хорошей физической форме. Думаю, ему подойдет немецкий чемпионат, у него есть достаточно опыта в играх европейского уровня. Главное, чтобы больше не было травм, они в последнее время преследовали Андрея. Это отличное решение с его стороны, 29 лет для вратаря - это возраст рассвета. Если хорошо зарекомендует себя, может остаться в Европе надолго. Все зависит только от него самого. Он должен воспользоваться каждой игровой минутой, которую ему предоставят», - приводит слова специалиста «СЭ».

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Зенит», в котором провел 118 матчей, в 47 из них сыграв на ноль. В составе сине-бело-голубых голкипер стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.