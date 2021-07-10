Черчесов объяснил решение дать пресс-конференцию после неудачного выступления сборной на Евро-2020

Бывший главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, почему решил выступить на пресс-конференции после неудачного результата команды на чемпионате Европы-2020.

Напомним, что на встрече с журналистами он заявил, что не собирается уходить в отставку. Однако через несколько дней контракт с ним был расторгнут.

«Есть ситуации, когда, допустим, говоришь с хорошо знакомыми журналистами – и остальные скажут: «Ну конечно, вот как красиво все они там вместе нарисовали». Когда же ты в прямом эфире, то такое никому в голову не придет. Тебя все видят, слышат интонации. Идет натуральное, естественное общение», - приводит слова специалиста «СЭ».

Как сообщает «Профиль», Черчесов также заявил, что не жалеет об организации выступления. «Я отвечал так, как думаю. Не лукавил», – признался он.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не прошла в плей-офф.