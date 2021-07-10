В интернете опубликовали фото официального мяча Лиги чемпионов-2021/22

Интернет-портал Footy Headlines, специализирующийся на публикации фотографий новых комплектов футбольных форм до их официального выхода, выложил снимки мяча, которым, как ожидается, будут играть на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.

Отмечается, что мяч производства компании Adidas получил название Pyrostorm. На мяче есть визуальные отсылки к огню - в цвета пламени окрашены традиционные панели-звезды.

Футбольный снаряд поступит в продажу в июле. Цена одного экземпляра составит порядка 150 долларов.