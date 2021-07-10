Лунев попрощался с болельщиками «Зенита» (видео)

Бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев обратился к болельщикам петербургского клуба.

«Здравствуйте, дорогие болельщики «Зенита», дорогой «Вираж». Я хотел бы вас искренне поблагодарить за то проведенное время, которое мы прошли вместе. 4,5 года - это большой срок. За это время, надеюсь, дарил вам не только какие-то огорчения, но в большей степени радостные моменты. Я всегда старался быть искренним. Таким, какой я есть на самом деле. Всегда профессионально относился к своему делу. И старался давать максимум для команды, для достижения поставленных целей и результатов.

Хочу вас от всего сердца поблагодарить за вашу поддержку. В нелегкие моменты, в трудные моменты и когда у нас все было хорошо. За это время мы выиграли три чемпионства, Кубок и Суперкубок. И всегда вы были рядом.

Честно говоря... Извиняюсь, что я волнуюсь и немного хаотично мысли в голове двигаются. Но я стараюсь быть искренним. И хочу вам сказать: «Огромное спасибо!» - Я считаю вас самыми лучшими болельщиками. Это даже не обсуждается.

Всегда буду помнить те эмоции, что вы давали. Боли и хорошие и плохие моменты. Но я надеюсь, что останусь в памяти и сердцах, как позитивный парень, тудяга, который делал все для того, чтобы команда добивалась результата. Отдавая себя полностью», - сказал Лунев в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

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Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Андрей выступал в «Зените» с 2017 года.С тех пор он провел за сине-бело-голубых 118 матчей, в 47 из них сыграв на ноль. В составе сине-бело-голубых голкипер стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.