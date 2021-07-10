Гарет Саутгейт: Ребята уже оставили после себя наследие, теперь вопрос, какого цвета будут медали

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с Италией в финале чемпионата Европы-2020.

«У Италии фантастическая команда. Они не проигрывают больше 30 матчей подряд - это невероятное достижение для любой команды, особенно если речь идет о сборной. Мы знаем, что у них очень опытный тренер, что у них в команде игроки, которые завоевали не один трофей, так что перед нами стоит невероятно трудная задача, но нам не терпится поскорее выйти на поле.

Реальность такова, что мы никогда больше не соберем вместе этих 26 игроков. Это так не работает. Эти ребята уже оставили после себя наследие, что бы ни случилось. Теперь вопрос только в том, какого цвета медаль мы получим. В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться этим моментом и дать себе максимальный шанс на победу», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Англия обыграла Данию (2:1 ДВ), а Италия оказалась сильнее Испании (1:1, 4:2 – по пенальти).