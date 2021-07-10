Роберто Манчини: Финал Евро можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча с Англией в финале чемпионата Европы-2020.

«Мы многие годы работали ради этого и сейчас очень счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить в воскресенье. За Англию будет болеть весь стадион.

И нам придется оказать на соперника давление. Финал несколько отличается от обычных матчей. Конечно, нужно играть очень внимательно, но важно и получать удовольствие от процесса. Финал можно выиграть только в том случае, если выходишь на поле веселиться», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Англия обыграла Данию (2:1 ДВ), а Италия оказалась сильнее Испании (1:1, 4:2 – по пенальти).