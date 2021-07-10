Кейн - о финале Евро: Нужно выйти на поле, напитаться энергией трибун и использовать это на полную

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча с Италией в финале чемпионата Европы-2020.

«То, что финал состоится на «Уэмбли», делает это событие еще более значимым. Наши болельщики будут петь и поддерживать нас - атмосфера будет незабываемой! Так что нет лучшего места, где мы завоюем свой второй трофей.

Это важнейший момент в истории страны. Эмоции будут бить через край - уверен, придется и понервничать. Просто нужно выйти на поле, напитаться энергией трибун и использовать это по максимуму.

У нас снова есть шанс войти в историю. Показать нашим родителям и членам семьи, что такое сборная Англии в финале, ведь живьем они этого никогда не видели. И, думаю, так во всей нашей стране.

Конечно, это особенный момент. Если мы сможем закончить дело и выиграть, то останемся в истории до конца своей жизни. Серьезное испытание, но мы должны с ним справиться», - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.