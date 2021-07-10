Алексей Березуцкий: На тренировках называю Щенникова игроком «Интера»

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий отреагировал на информацию о возможном переходе защитника армейцев Георгия Щенникова в «Интер».

«На тренировках называю Щенникова игроком «Интера»? Это правда, это то, что до меня дошло - что скоро он будет играть там. Поэтому у меня выхода нет - если «Интер» и «Милан» интересуются Жориком, тут ничего не поделать», - приводит слова Березуцкого пресс-служба красно-синих.

Напомним, что «Интер» требует за футболиста около семи миллионов евро. Армейцы могут предложить миланцам обмен на Щенникова, чей контракт заканчивается в 2023 году.