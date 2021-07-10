Леонид Слуцкий: Со мной никто не связывался из РФС

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что к нему не обращались представители РФС с предложением возглавить сборную России.

«Со мной не связывались на предмет работы. Вся тема на этом исчерпана. Мне очень нравится моя нынешняя работа», - приводит слова Слуцкого «МК-Спорт», ссылаясь на РИА Новости.

Напомним, что ранее Российский футбольный союз расторг контракт с Черчесовым. На Евро-2020 национальная команда заняла последнее место в группе В и не смогла выйти в плей-офф.