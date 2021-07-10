Глава МИД Венгрии назвал дисциплинарный комитет УЕФА «жалким и трусливым»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подверг критике решение УЕФА закрыть доступ болельщиков на два домашних матча национальной уоманды из-за дискриминационного поведения фанатов команды на чемпионате Европы-2020.

«УЕФА, похоже, продолжает нанимать известных информаторов, у которых нет другого выбора, кроме как писать отчеты о том, кто что сказал (или не сказал). Как при коммунизме: никаких доказательств не нужно, достаточно сообщить информатору.

Что говорит УЕФА этим решением? Выбегать на поле во время исполнения гимна и провоцировать игроков, поющих гимн - ничего страшного. Ослеплять вратаря соперника лазером - ничего страшного. Бросать предметы в болельщиков соперника - это нормально. Устроить аншлаг, подбодрить, создать яркую атмосферу - надо закрыть стадион. Комитет, принимающий такое решение, - жалкий и трусливый. Вам должно быть стыдно!» - написал Сийярто на своей странице в «Фейсбук».

Напомним, что перед матчем Евро-2020 во время исполнения венгерского национального гимна часть немецких фанатов свистела, а во время гимна немецкой сборной болельщики Венгрии повернулись к полю спиной. Помимо этого венгерские болельщики вывесили баннер, на котором было написано: «ЛГБТ? Нет, спасибо!»

Отметим также, что перед матчем третьего тура в группе F власти Мюнхена запросили у УЕФА разрешения подсветить «Альянс-арену» в радужные цвета, таким образом они хотели послать «сигнал» властям Венгрии, которые в июне приняли закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. Однако УЕФА не санкционировал проведение данной акции, посчитав ее политической.