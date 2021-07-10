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Глава МИД Венгрии назвал дисциплинарный комитет УЕФА «жалким и трусливым»
10 июля 18:48
автор: Степан Шереметьев

Глава МИД Венгрии назвал дисциплинарный комитет УЕФА «жалким и трусливым»

Организация наказала венгерскую команду двумя матчами без зрителей за гомофобное поведение болельщиков.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подверг критике решение УЕФА закрыть доступ болельщиков на два домашних матча национальной уоманды из-за дискриминационного поведения фанатов команды на чемпионате Европы-2020.

«УЕФА, похоже, продолжает нанимать известных информаторов, у которых нет другого выбора, кроме как писать отчеты о том, кто что сказал (или не сказал). Как при коммунизме: никаких доказательств не нужно, достаточно сообщить информатору.

Что говорит УЕФА этим решением? Выбегать на поле во время исполнения гимна и провоцировать игроков, поющих гимн - ничего страшного. Ослеплять вратаря соперника лазером - ничего страшного. Бросать предметы в болельщиков соперника - это нормально. Устроить аншлаг, подбодрить, создать яркую атмосферу - надо закрыть стадион. Комитет, принимающий такое решение, - жалкий и трусливый. Вам должно быть стыдно!» - написал Сийярто на своей странице в «Фейсбук».

Напомним, что перед матчем Евро-2020 во время исполнения венгерского национального гимна часть немецких фанатов свистела, а во время гимна немецкой сборной болельщики Венгрии повернулись к полю спиной. Помимо этого венгерские болельщики вывесили баннер, на котором было написано: «ЛГБТ? Нет, спасибо!»

Отметим также, что перед матчем третьего тура в группе F власти Мюнхена запросили у УЕФА разрешения подсветить «Альянс-арену» в радужные цвета, таким образом они хотели послать «сигнал» властям Венгрии, которые в июне приняли закон, ограничивающий распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних. Однако УЕФА не санкционировал проведение данной акции, посчитав ее политической.

Сборная Венгрии не смогла пробиться в плей-офф европейского турнира. Венгерская команда на групповом этапе крупно уступила Португалии (0:3), а также сыграла вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2). Таким образом, набрав два очка, сборная Венгрии заняла четвертое место в группе.

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