На финале Евро-2020 может оказаться огромный рой летающих муравьев

На финальном матче чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Англии обещают огромные полчища летающих муравьев. Об этом сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Sky News.

По данным источника, рой насекомых был зафиксирован на снимках с радаров метеорологической службы. Большое скопление муравьев заметно почти на всей территории Лондона, а также возле «Уэмбли».

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).

Сборная Италии вышла в плей-офф турнира с первого места в группе А, обыграв на предварительном этапе Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В плей-офф Евро итальянцы последовательно обыграли команды Австрии (2:1 ДВ), Бельгии (2:1) и Испании (1:1, 4:2 пен).