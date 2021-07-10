Роман Нагучев: В последние годы Лунев потерял способность концентрироваться, но переезд ему поможет

Комментатор Роман Нагучев поделился мнение о трансфере вратаря Андрея Лунева в немецкий «Байер».

«Луневу может помочь переезд в Германию по причине того, что он сильно переживает. Он почти все про себя читает, очень восприимчив к критике. А в Германии Лунев ничего не будет понимать. По контракту ему нужно будет учить немецкий язык, а пока он будет это делать, вся адаптация пройдет. Он не успеет прочесть про себя ничего плохого. Ему эта пауза чисто психологически нужна, даже если он не будет основным вратарем.

Когда Лунев играл за «Уфу», ему тогда еще тренер говорил: «Андрей, ты должен думать только о себе, не читай, не смотри, не будь восприимчив». В итоге Лунев из игрока «Уфы» вырос в крутого вратаря сборной России. Эту особенность - концентрироваться, в последние годы Андрей потерял, но переезд ему поможет», - приводит слова Нагучева «Чемпионат».

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Андрей выступал в «Зените» с 2017 года. С тех пор он провел за сине-бело-голубых 118 матчей, в 47 из них сыграв на ноль. В составе сине-бело-голубых голкипер стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.