Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки (видео)

КОНМЕБОЛ назвала сразу двух футболистов лучшими на Кубке Америки-2021.

По мнению экспертов, наиболее проявившими себя игроками стали аргентинский форвард Лионель Месси и бразильский нападающий Неймар.

«Невозможно выбрать только одного футболиста, потому что на этом турнире есть два лучших игрока», - говорится в заявлении на официальном сайте КОНМЕБОЛ.

Напомним, в финале Кубка Америки встретятся сборные Аргентины и Бразилии. Матч пройдет 11 июля и начнется в 03:00 по московскому времени в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».