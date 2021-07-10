Алексей Маклаков: Большое количество фанатов «Спартака» поставили себе вакцину, чтобы посещать матчи

Актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков выразил мнение о коронавирусных ограничениях.

«В феврале я прошел полный курс вакцинации, в августе ревакцинируюсь. Думал, что теперь я обрел возможность посещать все мероприятия, которые проводятся в нашей стране, где привитые люди могут спокойно их посещать. А тут я узнаю, что даже с прививкой и qr-кодом я могу не попасть на спортивное соревнование, потому что сокращено количество зрителей до 500 человек.

Разъяснений по этому вопросу Роспотребнадзор до сих пор не дал. И в этом проблема. Если разъяснений не будет и все останется как есть, то вопрос: зачем я вообще делал прививку? Нам должны дать обширный ответ. Огромное количество фанатов «Спартака» поставили себе вакцину только ради того, чтобы посещать матчи своей любимой команды. Ситуация зависла в воздухе, что делать - никто не понимает», - приводит слова Маклакова «Чемпионат».

Напомним, что в стартовом туре РПЛ «Спартак» отправится в Казань на матч с «Рубином». Первую домашнюю игру красно-белые проведут 7 августа против «Нижнего Новгорода».