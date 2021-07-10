«Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей». Невилл - о финале Евро-2020 Англия - Италия

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл поделился ожиданиями от матча с Италией в финале чемпионата Европы-2020.

«Это главный момент для страны. У парней не будет еще одной такой возможности в матчах за сборную. Второго шанса не будет. Идите и заберите трофей. Дело не только в игре. Как и все, я был вне себя от радости и восторга от того, что мы вышли в финал, но на самом деле это было не главное.

Важнее тот факт, что я искренне доверяю нынешнему тренеру. Полагают, что парни - это хороший коллектив, и им нравится играть за Англию», - приводит слова Невилла Sky Sports.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).