Королева Елизавета II пожелала удачи сборной Англии перед финалом Евро-2020

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту в преддверии финала чемпионата Европы-2020 против Италии.

«55 лет назад мне посчастливилось вручить Кубок мира Бобби Муру и увидеть, что значит для игроков, тренера и персонала выйти в финал крупного международного футбольного турнира и выиграть его.

Я хочу поздравить от себя и моей семьи всех вас с выходом в финал чемпионата Европы и пожелать всего наилучшего завтра с надеждой, что история зафиксирует не только ваш успех, но и дух, приверженность и гордость, которые вы проявили», - говорится в письме.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).