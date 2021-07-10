Капелло назвал фаворита в финале Евро-2020 Англия - Италия

Тренер Фабио Капелло поделился ожиданиями от матча между сборными Англии и Италии в финале чемпионата Европы-2020.

«Победа Италии? Возможно. Англия - очень интересная команда, но она еще не на топ-уровне. У них не так много качественных игроков в полузащите, но они сильны физически. И у них только один центрфорвард европейского уровня - Харри Кейн.

Удивила ли Италия? Меня поразило отношение: единство, готовность жертвовать собой. В команде нет эгоизма. Роберто проделал выдающуюся работу. Манчини многое понимает о футболистах», - приводит слова Капелло Corriere dello Sport.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).