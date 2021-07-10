Источник: Месси подпишет контракт с «Барселоной» после Кубка Америки

Нападающий Лионель Месси подпишет новое соглашение с «Барселоной» после выступления в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».

По данным источника, позиция сине-гранатовых и игрока не поменялась: Месси останется и подпишет новый контракт до июня 2023 года в ближайшие дни. Отмечается, что это произойдет вне всяких сомнений, подпись в новом контракте Лео - всего лишь вопрос времени.

Напомним, что аргентинец провел всю карьеру за «Барселону». В составе каталонского клуба 34-летний Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне первенства Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.