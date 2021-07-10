СМИ: Испанская ла лига разрешила «Барселоне» зарегистрировать контракт Месси

Испанская Барселона» сможет продлить контракт с форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщает AS.

По информации источника, клуб уладил вопросы по потолку зарплат, ла лига дала разрешение «Барсе» зарегистрировать нападающего.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет новое соглашение с «Барселоной» после выступления в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Предыдущий контракт Лионеля с каталонцами истек 1 июля.

Напомним, что аргентинец провел всю карьеру за «Барселону». В составе сине-гранатовых 34-летний Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне первенства Испании Месси принял участие в 35 матчах, забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.