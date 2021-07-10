«Спартак» удалил профиль Урунова с сайта клуба

Профиль хавбека «Спартака» Остона Урунова отсутствует на официальном сайте клуба.

Узбекский футболист не числится ни в одной из команд, включая «Спартак-2» и молодежку.

Напомним, Остон выступал за «Уфу» с февраля по август 2020 года. Затем он перешел в «Спартак» за один млн евро. В феврале 2021 года полузащитник вернулся в клуб из Башкортостана на правах аренды.

В июне стало известно, что уфимский клуб отказался выкупать 20-летнего полузащитника, а «красно-белые» не взяли Остона на сбор команды в Австрию.