Новак Джокович: Надеюсь, Италия победит только на Евро-2020

Действующий победитель Уимблдона Новак Джокович сказал, что будет болеть за сборную Италии в финале чемпионата Европы-2020 с Англией.

Отметим, за несколько часов до начала футбольного матча Джокович в решающей игре лондонского турнира сразится с итальянцем Маттео Берреттини.

«Футбол и теннис, мама мия Италия, потрясающе. Может, Берреттини и нечего терять в поединке со мной, но сборной Италии есть, что терять, в матче с Англией. Надеюсь, оба матча пройдут прекрасно, а Италия победит только вечером», - приводит слова Джоковича Football Italia.

Примечательно, что обе встречи состоятся 11 июля в Лондоне. Теннисный матч начнется в 16:00 по московскому времени, а стартовый свисток футбольного поединка прозвучит в 22:00 (мск).