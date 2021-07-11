Месси завоевал первый трофей в составе сборной Аргентины

В финале Кубка Америки сборная Аргентины оказалась сильнее команды Бразилии - 1:0.

Победный для «альбиселесте» гол забил на 22-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария.

Таким образом, для капитана аргентинцев Лионеля Месси это первый трофей в составе сборной своей страны. Ранее форвард становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он является трекратным серебряным медалистом Кубка Америки (2007, 2015, 2016), и один раз бронзовым (2019).

Отметим, что на Кубке Америки Месси провел семь матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач. Лионель на протяжении турнира обновил национальный рекорд по количеству матчей за Аргентину - 151.