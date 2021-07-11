Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки-2021 (видео)

В финале Кубка Америки сборная Аргентины оказалась сильнее команды Бразилии - 1:0.
Победный для «альбиселесте» гол забил на 22-й минуте полузащитник Анхель Ди Мария.
По итогам турнира капитан сборной Аргентины Лионель Месси разделил звание лучшего бомбардира с хавбеком Перу Луисом Диасом - по четыре гола. Также Лионель стал лучшим ассистентом турнира, в его активе пять результативных передач.
Для Месси это первый трофей в составе сборной своей страны. Ранее форвард становился обладателем серебряной награды чемпионата мира 2014 года. Также он является трекратным серебряным медалистом Кубка Америки (2007, 2015, 2016), и один раз бронзовым (2019).
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021
Campeón ✅
Goleador ✅
Figura ✅
¡Estos son los goles de Lionel Messi 🔟🇦🇷 en esta CONMEBOL #CopaAmérica!
🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/bg7A6sbxUe