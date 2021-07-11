Месси - о победе в Кубке Америки: Мы обыграли Бразилию на их родине. Это исторический матч

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после завоевания своего первого трофея в составе национальной команды.

В финале Кубка Америки «альбиселесте» оказались сильнее Бразилии - 1:0. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана».

«Мне нужно было избавиться от того, что я не мог ничего добиться с национальной сборной. Я был близок в течение многих лет и знал, что это должно было случиться. Я благодарен Богу за то, что он подарил мне этот момент. Это произошло в Бразилии против Бразилии. Счастье, которое я испытываю, безумно, это необъяснимо. Я много раз огорчался, но знал, что однажды это случится со мной. Лучшего момента не придумать.

Я думаю, что мы до сих пор не осознаем, что мы на самом деле сделали, помимо того, что стали чемпионами. Сейчас мы очень счастливы, празднуем. Этот матч войдет в историю. Из-за того, что мы выиграли финал у Бразилии в Бразилии», - приводит слова Месси Olé.

По итогам турнира Лионель был признан лучшим игроком и ассистентом. На счету аргентинца четыре гола и пять результативных передач.