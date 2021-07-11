СМИ: Бертранд стал игроком «Лестера»

Английский «Лестер» подписал контракт с защитником Райаном Бертрадном. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, 31 летний футболист перешел в стан «лис» на правах свободного агента. Ранее он выступал в «Саутгемптоне».

В прошлом сезоне он провел 34 матча за «Святых», отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что Бертранд является воспитанником лондонского «Челси». В «Саутгемптоне» он выступал с 2014 года. С тех пор он провел за команду 240 матчей, забил восемь голов и отдал 20 результативных передач.