Канчельскис считает, что сборная Англии выиграет Евро-2020

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля. Встреча сборных Италии и Англии состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игра начнется в 22:00 мск.

«Я думаю, мы будем смотреть хороший футбол, это будет интересная игра», - сказал Канчельскис. «Итальянцы будут играть в обороне, но у британцев остается единственный шанс, и я думаю, что они выиграют. В овертайме они обыграли сборную Дании со счетом 2:1. Думаю, финал будет красочным.»

«Конечно, Италия умеет играть в обороне. Они будут играть вторым номером, но им также нужно атаковать и забивать. Итальянцы будут ждать контратак, а британцы бросятся в атаку», - добавил собеседник агентства.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными - в 2000 и 2012 годах итальянцы уступили соответственно французам (1: 2, дополнительное время) и испанцам (0: 4). В 1968 году они обыграли команду Югославии в решающем матче турнира (2: 0). Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро, до этого их лучшим результатом было третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996 году.