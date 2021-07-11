ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Италия 0 Англия 0
11 июля 10:09
автор: Александр Бойченко

Канчельскис считает, что сборная Англии выиграет Евро-2020

Решающий матч Евро, в котором англичане встретятся с командой Италии, пройдет 11 июля в Лондоне.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля. Встреча сборных Италии и Англии состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Игра начнется в 22:00 мск.

«Я думаю, мы будем смотреть хороший футбол, это будет интересная игра», - сказал Канчельскис. «Итальянцы будут играть в обороне, но у британцев остается единственный шанс, и я думаю, что они выиграют. В овертайме они обыграли сборную Дании со счетом 2:1. Думаю, финал будет красочным.»

«Конечно, Италия умеет играть в обороне. Они будут играть вторым номером, но им также нужно атаковать и забивать. Итальянцы будут ждать контратак, а британцы бросятся в атаку», - добавил собеседник агентства.

Сборная Италии в четвертый раз в истории сыграет в финале чемпионата Европы. Из трех предыдущих попыток две оказались неудачными - в 2000 и 2012 годах итальянцы уступили соответственно французам (1: 2, дополнительное время) и испанцам (0: 4). В 1968 году они обыграли команду Югославии в решающем матче турнира (2: 0). Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро, до этого их лучшим результатом было третье место в 1968 году и выход в полуфинал в 1996 году.

источник: ТАСС
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дана Уайт не исключил возможность реванша Макгрегора и Порье, но Дастин будет драться за поясПоражение Бельгии на Евро 2020: случайность или закономерность?Посмотрите как новый Opel Mokka проходит краш-тестыРоберто Карлос рассказал, что в "Реале" думают о ДзюбеНиколаева свела поклонников с ума, показав себя в трусиках43-летняя Шерзингер скинула с себя лишнюю одежду
Куницкая и Ахмедов разделили участь Конора. Итоги UFC 264
«Плеймейкер» подводит итоги прошедшего в Лас-Вегасе турнира UFC 264, в главном бою которого Дастин Порье победил техническим нокаутом Конора Макгрегора.
Лео плакал, его дети пели, Буэнос-Айрес ходил ходуном. Как Аргентина встретила первый титул Месси со сборной
Победа сборной Аргентины над Бразилией в финале Кубка Америки вызвала бурю эмоций у болельщиков всего мира. Многие из них в этом матче болели персонально за Лионеля Месси.
Перелом ноги — слабая отмазка. Что ждет Макгрегора после трагикомичного поражения от Порье
Главный бой UFC 264 в Лас-Вегасе завершился в пользу Дастина Порье, который техническим нокаутом победил Конора Макгрегора. Ирландец нелепым образом сломал ногу в первом раунде и покинул арену на носилках.
Италия — Англия: прямая трансляция финала Евро-2020 11.07.2021
11 июля 2021 года в Лондоне состоится финал чемпионата Европы между сборными Италии и Англии.
Видео всех голов Евро-2020 11.07.2021: Италия против Англии
Видеообзор финала чемпионата Европы по футболу Италия - Англия, который состоится в Лондоне 11 июля.
Он все-таки это сделал! Как Месси выиграл Кубок Америки с Аргентиной
Сборная Аргентины одержала историческую победу над Бразилией (1:0) на «Маракане» в финале главного турнира Южной Америки.
Страшное невезение. Как Веснина и Кудерметова проиграли финал Уимблдона, упустив два матчбола
Елена Веснина и Вероника Кудерметова были очень близки к парному титулу в Лондоне, но уступили в трех сетах - 6:3, 5:7, 7:9 - бельгийке Элизе Мертенс и Се Сувей из Тайваня. Во второй и третьей партиях россиянки подавали на матч.
Хвича снова решает. Как «Рубин» Слуцкого дожал «Химки» Глушакова на 90-й минуте на предсезонном турнире
В стартовом матче традиционного предсезонного турнира команда Леонида Слуцкого одолела с минимальным счетом «Химки» благодаря голу Хвичи Кварацхелии.
Возвращение русского футбола: «Динамо» закупается, пока все продают и размышляют
Через неделю матч за Суперкубок России, а там и не за горами и старт чемпионата страны. Однако не скажешь, что на трансферном рынке РПЛ серьезное оживление.
«Барти победит в трех сетах, Джокович может оформить сезонный Большой шлем». Кузмак — о финалах Уимблдона-2021
Известный телекомментатор Александр Кузмак поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от финалов Уимблдонского турнира в мужском и женском одиночных разрядах.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика