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11 июля 10:14
автор: Степан Шереметьев

Скалони - о вкладе Месси в победу Аргентины на Кубке Америки: Он заслуживает признания

В финале турнира «альбиселесте» переиграли Бразилию (1:0).

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил капитана команды Лионеля Месси после победы в Кубке Америки.

«В этом его заслуга - то, что он сделал, что он построил. Прошло три года с тех пор, как он начал процесс, он всегда рос, он всегда хотел лучшего для национальной сборной. Он знал, как собрать воедино эффектный состав, состав победителей, он заслуживает признания. Аргентина долгое время не была чемпионом Америки, и сегодня она получает титул из рук Месси», - приводит слова Скалони Olé.

По итогам турнира Лионель был признан лучшим игроком и ассистентом. На счету аргентинца четыре гола и пять результативных передач.

Аргентина завоевала 15-й титул и первый с 1993 года. Еще 14 раз команда становилась серебряным призером. Для капитана Лионеля Месси это первый трофей за сборную.

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