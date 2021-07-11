Анхель Ди Мария: Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария прокомментировал победу в финальном матче Кубка Америки с национальной командой Бразилии (1:0).

Хавбек стал автором победного гола «альбиселесте».

«Это незабываемо. Месси поблагодарил меня и сказал, что это был мой финал. Матч-реванш за тот финал, в котором я не смог играть. Это должно было произойти сейчас, и это произошло. Я благодарен семье и всем людям, которые нас поддерживали, а также всем сумасшедшим, которые приехали на финал. Близится чемпионат мира, и эта победа - огромный позитивный толчок для нас», - приводит слова Ди Марии Goal.com.

Аргентина завоевала 15-й титул и первый с 1993 года. Еще 14 раз команда становилась серебряным призером. Для капитана Лионеля Месси это первый трофей за сборную.