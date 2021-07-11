Клаудио Раньери: Менталитет сборной Италии поменялся за два года, команда старается доминировать

Тренер Клаудио Раньери поделился ожиданиями от матча между сборными Италии и Англии в финале чемпионата Европы-2020.

«Менталитет Италии поменялся за два года. Когда есть возможность, мы стараемся доминировать на поле. Когда нет — стараемся выиграть матч.

Думаю, Англия постарается давить, потому что на «Уэмбли» будет много британских фанатов. А Италия попытается сыграть в одно-два касания, чтобы выйти из-под давления. Шансы - 50 на 50, потому что 90 процентов зрителей на «Уэмбли» будет гнать Англию вперед. Но Италия готова сражаться, играть в футбол и постараться победить. Надеюсь, судья будет хорошо работать. Сейчас это важно», - приводит слова Раньери BBC.

Финал Евро-2020 Англия – Италия состоится 11 июля в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Добавим, что сборная Англии на групповом этапе обыграла команды Хорватии (1:0) и Чехии (1:0), а также сыграла вничью с Шотландией (0:0). Набрав семь очков из девяти возможных, английская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе D. В 1/8 финала англичане обыграли Германию (2:0), в четвертьфинале разгромили Украину (4:0), а в полуфинале в дополнительное время нанесли поражение Дании (2:1).